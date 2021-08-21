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#РПЛ #Зенит #Уфа

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой». Малком забил первый гол в сезоне

3 часа назад
  • Впервые в стартовый состав «Зенита» попал Клаудиньо. Это его первый матч за клуб.
  • Две недели назад Малком стал олимпийским чемпионом и забил победный гол в финале. Теперь – забил первый гол в сезоне РПЛ.
  • Это 15-й матч между «Зенитом» и «Уфой». «Уфа» побеждала только раз – в 2019 году.

В шестом туре РПЛ «Зенит» сыграет против ЦСКА (26 августа), «Уфа» – против «Крыльев Советов» (26 августа).

Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 73
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Малком 10
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Источник:
Гол.ру
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