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«Зенит» сыграл вничью с «Уфой». Малком забил первый гол в сезоне
3 часа назад
- Впервые в стартовый состав «Зенита» попал Клаудиньо. Это его первый матч за клуб.
- Две недели назад Малком стал олимпийским чемпионом и забил победный гол в финале. Теперь – забил первый гол в сезоне РПЛ.
- Это 15-й матч между «Зенитом» и «Уфой». «Уфа» побеждала только раз – в 2019 году.
В шестом туре РПЛ «Зенит» сыграет против ЦСКА (26 августа), «Уфа» – против «Крыльев Советов» (26 августа).
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