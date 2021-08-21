Больше трех тысяч людей заразились коронавирусом во время финала Евро-2020

Это данные из исследования ученых Public Health England. Проведение Евро-2020 и участие Англии «создали значительный риск для здоровья населения по всей Великобритании, даже когда Англия играла за границей».

11 июля сборные Англии и Италии сыграли в финале Евро-2020 в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На матче присутствовало около 67 тысяч зрителей.

По данным Public Health England, 2295 человек на стадионе и около него были носителями коронавируса, 3404 – потенциально заразились во время игры.

Исследование показало, что меры по борьбе с коронавирусной инфекцией во время полуфиналов и финала были менее эффективными, чем на других спортивных мероприятиях.

Стадион «Уэмбли» принял восемь матчей Евро-2020.