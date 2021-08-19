Наполи
Серия А
«Наполи» представил форму от Джорджо Армани. Клуб сам займется ее производством
час назад
Предыдущим техническим спонсором «Наполи» была Kappa. Сейчас клуб объявил о сотрудничестве с Emporio Armani и представил новую форму на сезон-2021/22.
Распределение обязанностей:
- Дизайн придумает компания Джорджо Армани.
- Производство и распространение – на «Наполи».
Это первое сотрудничество Armani с футбольным клубом. Ранее компания уже составляла дизайн для спортивных команд – например, для баскетбольной сборной Италии.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые