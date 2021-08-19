Наполи
Серия А
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#Наполи #Серия А

«Наполи» представил форму от Джорджо Армани. Клуб сам займется ее производством

час назад

Предыдущим техническим спонсором «Наполи» была Kappa. Сейчас клуб объявил о сотрудничестве с Emporio Armani и представил новую форму на сезон-2021/22.

Распределение обязанностей:

  • Дизайн придумает компания Джорджо Армани.
  • Производство и распространение – на «Наполи».

Это первое сотрудничество Armani с футбольным клубом. Ранее компания уже составляла дизайн для спортивных команд – например, для баскетбольной сборной Италии.

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Источник:
официальный сайт «Наполи»
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