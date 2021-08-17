РПЛ – 19-й чемпионат в мире по уровню интенсивности игры. Выше – лиги Польши, Чехии и Аргентины

Это исследование международного центра спортивных исследований за прошлый сезон.

CIES составил рейтинг, в котором соотнес процент бега высокой интенсивности (выше 19,8 км/ч) с общим километражем футболистов за матч. Топ-три:

1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АПЛ – 7,82% (при среднем пробеге 10071 м).

2. 🇵🇱 Экстракласа – 7,81% (при среднем пробеге 10267 м).

3. 🇪🇦 Примера – 7,75% (при среднем пробеге 10363 м).

РПЛ стала 19-й лигой в мире по интенсивности игры – 7,15% (при среднем пробеге 10033 м). Выше нее оказались чемпионаты Аргентины, Чехии, Хорватии, Чемпионшип, Сегунда, Бундеслига 2.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.