РПЛ
РПЛ – 19-й чемпионат в мире по уровню интенсивности игры. Выше – лиги Польши, Чехии и Аргентины
4 часа назад
Это исследование международного центра спортивных исследований за прошлый сезон.
CIES составил рейтинг, в котором соотнес процент бега высокой интенсивности (выше 19,8 км/ч) с общим километражем футболистов за матч. Топ-три:
1. 🏴 АПЛ – 7,82% (при среднем пробеге 10071 м).
2. 🇵🇱 Экстракласа – 7,81% (при среднем пробеге 10267 м).
3. 🇪🇦 Примера – 7,75% (при среднем пробеге 10363 м).
РПЛ стала 19-й лигой в мире по интенсивности игры – 7,15% (при среднем пробеге 10033 м). Выше нее оказались чемпионаты Аргентины, Чехии, Хорватии, Чемпионшип, Сегунда, Бундеслига 2.
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
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