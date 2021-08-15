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«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом». Пенальти забили Сутормин и Смолов
2 часа назад
- Нападающий Артем Дзюба впервые в сезоне остался в запасе на матч РПЛ. За три стартовых игры он не забил ни одного гола.
- В пяти предыдущих матчах друг с другом во всех турнирах «Зенит» ни разу не проиграл. Последнее поражение от «Локомотива» было в 2019 году.
- На 51-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил красную карточку за второе предупреждение.
- Оба гола были забиты с пенальти: у «Зенита» это сделал Алексей Сутормин, у «Локомотива» – Федор Смолов.
В пятом туре «Локомотив» сыграет против «Краснодара» (22 августа), «Зенит» – против «Уфы» (21 августа).
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