РПЛ
Зенит
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Локомотив #Зенит

«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» пять матчей подряд. Два последних закончились с общим счетом 9:1

3 часа назад

«Локомотив» в четвертом туре РПЛ на «РЖД-Арене» сыграет против «Зенита».  Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» пять матчей подряд во всех турнирах. После двух последних «Зенит» выиграл трофеи:

  • ✅ Суперкубок России. 3:0
  • ✅ РПЛ. 6:1
  • 🤝 РПЛ. 0:0
  • ✅ Суперкубок России. 2:1
  • 🤝 РПЛ. 0:0

До этого «Локомотив» не проигрывал три матча подряд. Последний раз он побеждал в 2019 году в РПЛ.

Локомотив
Москва
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Локомотив» уволил диктора стадиона. В мае он попрощался с Чорлукой – и не согласовал с руководством
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Локомотив
#Зенит