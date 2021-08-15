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«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» пять матчей подряд. Два последних закончились с общим счетом 9:1
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«Локомотив» в четвертом туре РПЛ на «РЖД-Арене» сыграет против «Зенита». Начало – в 17:30 по московскому времени.
«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» пять матчей подряд во всех турнирах. После двух последних «Зенит» выиграл трофеи:
- ✅ Суперкубок России. 3:0
- ✅ РПЛ. 6:1
- 🤝 РПЛ. 0:0
- ✅ Суперкубок России. 2:1
- 🤝 РПЛ. 0:0
До этого «Локомотив» не проигрывал три матча подряд. Последний раз он побеждал в 2019 году в РПЛ.
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