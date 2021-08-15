«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» пять матчей подряд. Два последних закончились с общим счетом 9:1

«Локомотив» в четвертом туре РПЛ на «РЖД-Арене» сыграет против «Зенита». Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» не проигрывает «Локомотиву» пять матчей подряд во всех турнирах. После двух последних «Зенит» выиграл трофеи:

✅ Суперкубок России. 3:0

✅ РПЛ. 6:1

🤝 РПЛ. 0:0

✅ Суперкубок России. 2:1

🤝 РПЛ. 0:0

До этого «Локомотив» не проигрывал три матча подряд. Последний раз он побеждал в 2019 году в РПЛ.