Диего Коста
Атлетико Минейро
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#Диего Коста #Атлетико Минейро

Диего Коста перешел в «Атлетико Минейро». Он полгода провел без команды и последний раз играл в декабре

33 минуты назад

29 декабря Коста расторг контракт с «Атлетико», за которое выступал с 2018 года. С января он находился без клуба. Последний матч Коста провел 22 декабря 2020 года, когда вышел на замену против «Реала Сосьедад».

Диего Косте 32 года. Он родился в Бразилии, но выступал за сборную Испании. В Бразилии Коста играл только на молодежном уровне.

В Европе он по два раза становился чемпионом Испании (с «Атлетико») и Англии (с «Челси»). В составе «Атлетико» Коста дважды выигрывал Лигу Европы, трижды – Суперкубок УЕФА.

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Источник:
Официальный сайт «Атлетико Минейро»
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