Рубин
Лига конференций УЕФА
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рубин #Лига конференций УЕФА

«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций. Он не забил ни одного гола за 210 минут

час назад

«Рубин» принимал «Ракув» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. «Рубин» проиграл 0:1 в овертайме после удаления Ильи Самошникова. На последней минуте овертайма игрок российского клуба Хакшабанович не реализовал пенальти.

Первый матч закончился вничью 0:0. «Рубин» покинул турнир.

Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Ракув
Ченстохова
Гутковскис 111

«Ракув» вышел на РФШ/«Гент» в раунде плей-офф. Матчи пройдут 19 и 22 августа. 

Жеребьевка группового этапа пройдет 27 августа.

От России в еврокубках на групповых этапах сыграют «Зенит» (ЛЧ), «Спартак» и «Локомотив» (оба – ЛЕ). «Сочи» играет в квалификации ЛК с «Партизаном».

Еще по теме
Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рубин
#Лига конференций УЕФА