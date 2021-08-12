«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций. Он не забил ни одного гола за 210 минут

«Ракув» вышел на РФШ/«Гент» в раунде плей-офф. Матчи пройдут 19 и 22 августа.

Жеребьевка группового этапа пройдет 27 августа.

От России в еврокубках на групповых этапах сыграют «Зенит» (ЛЧ), «Спартак» и «Локомотив» (оба – ЛЕ). «Сочи» играет в квалификации ЛК с «Партизаном».