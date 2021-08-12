Рубин
Лига конференций УЕФА
«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций. Он не забил ни одного гола за 210 минут
час назад
«Рубин» принимал «Ракув» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. «Рубин» проиграл 0:1 в овертайме после удаления Ильи Самошникова. На последней минуте овертайма игрок российского клуба Хакшабанович не реализовал пенальти.
Первый матч закончился вничью 0:0. «Рубин» покинул турнир.
«Ракув» вышел на РФШ/«Гент» в раунде плей-офф. Матчи пройдут 19 и 22 августа.
Жеребьевка группового этапа пройдет 27 августа.
От России в еврокубках на групповых этапах сыграют «Зенит» (ЛЧ), «Спартак» и «Локомотив» (оба – ЛЕ). «Сочи» играет в квалификации ЛК с «Партизаном».
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