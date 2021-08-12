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#Рубин #Лига конференций УЕФА

Болельщики «Рубина» повернулись спиной к полю на матче. Они протестуют против недопуска их баннеров на стадион

2 часа назад

Болельщики «Рубина» во время матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций повернулись спиной к полю. Казанское издание «Бизнес Online» назвало это акцией против полиции.

Она якобы не допустила баннеры и флаги болельщиков, а также пригрозила санкциями за нарушения. Что изображено на баннерах, в сообщении не уточняется.

В первом тайме болельщики молчали, а в начале второго повернулись к полю спиной. В перерыве к фанатам подошел игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев и общался с ними.

  • «Рубин» играет против польского «Ракува» (0:0, второй тайм). Для выхода в раунд плей-офф «Рубину» достаточно победы в один мяч.
  • На «Ак Барс Арену» допущено 30% от вместимости стадиона. На матче с «Ракувом» присутствуют 11 754 зрителя.


 

 

 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Бизнес Online»
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