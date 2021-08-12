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#Лига конференций УЕФА #Сочи #Партизан

Лига конференций: где смотреть матч «Партизан» – «Сочи», 12 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

час назад

«Сочи» сыграет на выезде с «Партизаном» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Матч пройдет 12 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало трансляции – в 21:55.

Первая игра завершилась вничью 1:1.

«Сочи» во втором раунде прошел «Кешлю», «Партизан» – ДАК. В раунде плей-офф «Сочи» или «Партизан» выйдут на победителя пары «Санта-Клара» (Португалия) – «Олимпия» (Словения).

Партизан
Белград
-:-
Сочи
Сочи
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