Лига конференций: где смотреть матч «Партизан» – «Сочи», 12 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Сочи» сыграет на выезде с «Партизаном» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Матч пройдет 12 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало трансляции – в 21:55.

Первая игра завершилась вничью 1:1.

«Сочи» во втором раунде прошел «Кешлю», «Партизан» – ДАК. В раунде плей-офф «Сочи» или «Партизан» выйдут на победителя пары «Санта-Клара» (Португалия) – «Олимпия» (Словения).