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«Зенит» договорился о контракте с олимпийским чемпионом Клаудиньо

вчера, 19:37
  • Клаудиньо 24 года. Он выступал за бразильский «Ред Булл Брагантино», где провел больше 100 матчей и забил 32 гола.
  • В 2020 году он стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А и лучшим футболистом чемпионата.
  • Со сборной Бразилии Клаудиньо стал олимпийским чемпионом в Токио. В финальном матче забил Малком.

В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт. Сумма трансфера не сообщается.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал: «Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Зенита»
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