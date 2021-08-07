«Зенит» договорился о контракте с олимпийским чемпионом Клаудиньо

Клаудиньо 24 года. Он выступал за бразильский «Ред Булл Брагантино», где провел больше 100 матчей и забил 32 гола.

В 2020 году он стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А и лучшим футболистом чемпионата.

Со сборной Бразилии Клаудиньо стал олимпийским чемпионом в Токио. В финальном матче забил Малком.

В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт. Сумма трансфера не сообщается.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал: «Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде».