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#РПЛ #Локомотив #Уфа

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой», играя тайм в меньшинстве

3 часа назад

«Уфа» принимала «Локомотив», матч этих команд открыл третий тур РПЛ.

В конце первого тайма вторую желтую карточку за фол в своей штрафной получил Баринов. Он был удален с поля, «Локомотив» остался в меньшинстве и пропустил с пенальти от Иванова.

Во втором тайме гол Лисаковича принес «Локо» ничью.

Матч завершен
Уфа
Уфа
Иванов 45
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Лисакович 73

«Локомотив» в первых двух матчах выиграл, «Уфа» оба раза проиграла. 

В следующем туре «Локомотив» примет «Зенит» 15 августа, «Уфа» сыграет днем ранее в Нижнем Новгороде с местной командой.

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