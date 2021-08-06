«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой», играя тайм в меньшинстве

«Уфа» принимала «Локомотив», матч этих команд открыл третий тур РПЛ.

В конце первого тайма вторую желтую карточку за фол в своей штрафной получил Баринов. Он был удален с поля, «Локомотив» остался в меньшинстве и пропустил с пенальти от Иванова.

Во втором тайме гол Лисаковича принес «Локо» ничью.