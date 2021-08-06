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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой», играя тайм в меньшинстве
3 часа назад
«Уфа» принимала «Локомотив», матч этих команд открыл третий тур РПЛ.
В конце первого тайма вторую желтую карточку за фол в своей штрафной получил Баринов. Он был удален с поля, «Локомотив» остался в меньшинстве и пропустил с пенальти от Иванова.
Во втором тайме гол Лисаковича принес «Локо» ничью.
«Локомотив» в первых двух матчах выиграл, «Уфа» оба раза проиграла.
В следующем туре «Локомотив» примет «Зенит» 15 августа, «Уфа» сыграет днем ранее в Нижнем Новгороде с местной командой.
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