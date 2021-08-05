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Лига конференций: где смотреть матч «Ракув» – «Рубин», 5 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

9 часов назад

«Ракув» примет «Рубин» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Матч пройдет 5 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало трансляции – в 18:55.

Победитель пары «Ракув» – «Рубин» выйдет на победителя пары РФС (Латвия) – «Гент» (Бельгия) в раунде плей-офф.

Ракув
Ченстохова
-:-
Рубин
Казань
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