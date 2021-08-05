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#Лига конференций УЕФА #Сочи

Лига конференций: где смотреть матч «Сочи» – «Партизан», 5 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

9 часов назад

«Сочи» примет «Партизан» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Матч пройдет 5 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало трансляции – в 18:55.

«Сочи» во втором раунде прошел «Кешлю», «Партизан» – ДАК. В раунде плей-офф «Сочи» или «Партизан» выйдут на победителя пары «Санта-Клара» (Португалия) – «Олимпия» (Словения).

Сочи
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