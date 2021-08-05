Лига конференций УЕФА
Сочи
Лига конференций: где смотреть матч «Сочи» – «Партизан», 5 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
9 часов назад
«Сочи» примет «Партизан» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Матч пройдет 5 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало трансляции – в 18:55.
«Сочи» во втором раунде прошел «Кешлю», «Партизан» – ДАК. В раунде плей-офф «Сочи» или «Партизан» выйдут на победителя пары «Санта-Клара» (Португалия) – «Олимпия» (Словения).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые