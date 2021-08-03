Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь двенадцатого дня соревнований – 4 августа 2021 года

5 часов назад

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 4 августа – двенадцатый день соревнований. Во время него разыграют 20 комплектов наград.

4 августа

Водный марафон

  • 00:30. 10 км, женщины

🇷🇺: Анастасия Кирпичникова

Легкая атлетика

  • 5:30. 400 м с барьерами, женщины
  • 14:00. 3000 м с препятствиями, женщины
  • 14:15. Метание молота, мужчины

🇷🇺: Валерий Пронкин

  • 15:05. 800 м, мужчины
  • 15:55. 200 м, мужчины

Скейтбординг

  • 6:30. Парк, женщины

Бокс

  • 8:00, 8:15. Наилегчайший вес, женщины
  • 8:30, 8:48. Полусредний вес, женщины
  • 9:03, 9:18. Супертяжелый вес, мужчины
  • 9:35. Полутяжелый вес, мужчины

Парусный спорт

  • 8:33. 470, мужчины
  • 9:33. 470, женщины

Синхронное плавание

  • 13:30. Произвольная программа, дуэты, женщины

🇷🇺: Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко

Трековый велоспорт

  • 11:59. Командное преследование, мужчины

Конный спорт

  • 13:00. Личный конкур

Тяжелая атлетика

  • 13:50. Свыше 109 кг, мужчины

Борьба

  • 13:30. Греко-римская борьба, до 67 кг, мужчины
  • 14:05. Греко-римская борьба, до 87 кг, мужчины
  • 14:55. Вольная борьба, до 62 кг, женщины
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Олимпиада-2020
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