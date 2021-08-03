Олимпиада-2020: расписание и календарь двенадцатого дня соревнований – 4 августа 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 4 августа – двенадцатый день соревнований. Во время него разыграют 20 комплектов наград.

4 августа

Водный марафон

00:30. 10 км, женщины

🇷🇺: Анастасия Кирпичникова

Легкая атлетика

5:30. 400 м с барьерами, женщины

14:00. 3000 м с препятствиями, женщины

14:15. Метание молота, мужчины

🇷🇺: Валерий Пронкин

15:05. 800 м, мужчины

15:55. 200 м, мужчины

Скейтбординг

6:30. Парк, женщины

Бокс

8:00, 8:15. Наилегчайший вес, женщины

8:30, 8:48. Полусредний вес, женщины

9:03, 9:18. Супертяжелый вес, мужчины

9:35. Полутяжелый вес, мужчины

Парусный спорт

8:33. 470, мужчины

9:33. 470, женщины

Синхронное плавание

13:30. Произвольная программа, дуэты, женщины

🇷🇺: Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко

Трековый велоспорт

11:59. Командное преследование, мужчины

Конный спорт

13:00. Личный конкур

Тяжелая атлетика

13:50. Свыше 109 кг, мужчины

Борьба