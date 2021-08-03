Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь двенадцатого дня соревнований – 4 августа 2021 года
5 часов назад
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 4 августа – двенадцатый день соревнований. Во время него разыграют 20 комплектов наград.
4 августа
Водный марафон
- 00:30. 10 км, женщины
🇷🇺: Анастасия Кирпичникова
Легкая атлетика
- 5:30. 400 м с барьерами, женщины
- 14:00. 3000 м с препятствиями, женщины
- 14:15. Метание молота, мужчины
🇷🇺: Валерий Пронкин
- 15:05. 800 м, мужчины
- 15:55. 200 м, мужчины
Скейтбординг
- 6:30. Парк, женщины
Бокс
- 8:00, 8:15. Наилегчайший вес, женщины
- 8:30, 8:48. Полусредний вес, женщины
- 9:03, 9:18. Супертяжелый вес, мужчины
- 9:35. Полутяжелый вес, мужчины
Парусный спорт
- 8:33. 470, мужчины
- 9:33. 470, женщины
Синхронное плавание
- 13:30. Произвольная программа, дуэты, женщины
🇷🇺: Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко
Трековый велоспорт
- 11:59. Командное преследование, мужчины
Конный спорт
- 13:00. Личный конкур
Тяжелая атлетика
- 13:50. Свыше 109 кг, мужчины
Борьба
- 13:30. Греко-римская борьба, до 67 кг, мужчины
- 14:05. Греко-римская борьба, до 87 кг, мужчины
- 14:55. Вольная борьба, до 62 кг, женщины
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