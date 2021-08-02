Олимпиада-2020: расписание и календарь одиннадцатого дня соревнований – 3 августа 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 3 августа – одиннадцатый день соревнований. Во время него разыграют 28 комплектов наград.

3 августа

Спортивная гимнастика

11:00. Параллельные брусья, мужчины

🇷🇺: Давид Белявский

11:50. Бревно, женщины

🇷🇺: Владислава Уразова

12:39. Перекладина, мужчины

🇷🇺: Никита Нагорный

Легкая атлетика

4:50. Прыжок в длину, женщины

6:20. 400 м с барьерами, мужчины

13:20. Прыжок с шестом, мужчины

14:35. Метание молота, женщины

15:25. 800 м, женщины

15:50. 200 м, женщины

Бокс

5:30, 12:03. Полулегкий вес, мужчины

🇷🇺: Альберт Батыргазиев

6:18, 12:50. Тяжелый вес, мужчины

🇷🇺: Муслим Гаджимагомедов

7:05. Полулегкий вес, женщины

13:05. Полусредний вес, мужчины

Гребля на байдарках и каноэ

5:37. Байдарки-одиночники, 200 м, женщины

5:53. Каноэ-двойки, 1000 м, мужчины

6:20. Байдарки-одиночники, 1000 м, мужчины

6:40. Байдарки-двойки, 500 м, женщины

Прыжки в воду

9:00. Трамплин, 3 м, мужчины

Трековый велоспорт

11:19. Командное преследование, женщины

11:41. Командный спринт, мужчины

Парусный спорт

6:33. 49-й FX

7:33. 49-й

8:33. Финн

9:33. Накра 17

Тяжелая атлетика

13:50. До 109 кг, мужчины

🇷🇺: Тимур Наниев

Борьба

13:30. Греко-римская борьба, до 77 кг, мужчины

14:05. Греко-римская борьба, до 97 кг, мужчины

🇷🇺: Муса Евлоев