Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь одиннадцатого дня соревнований – 3 августа 2021 года
вчера, 17:10
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 3 августа – одиннадцатый день соревнований. Во время него разыграют 28 комплектов наград.
3 августа
Спортивная гимнастика
- 11:00. Параллельные брусья, мужчины
🇷🇺: Давид Белявский
- 11:50. Бревно, женщины
🇷🇺: Владислава Уразова
- 12:39. Перекладина, мужчины
🇷🇺: Никита Нагорный
Легкая атлетика
- 4:50. Прыжок в длину, женщины
- 6:20. 400 м с барьерами, мужчины
- 13:20. Прыжок с шестом, мужчины
- 14:35. Метание молота, женщины
- 15:25. 800 м, женщины
- 15:50. 200 м, женщины
Бокс
- 5:30, 12:03. Полулегкий вес, мужчины
🇷🇺: Альберт Батыргазиев
- 6:18, 12:50. Тяжелый вес, мужчины
🇷🇺: Муслим Гаджимагомедов
- 7:05. Полулегкий вес, женщины
- 13:05. Полусредний вес, мужчины
Гребля на байдарках и каноэ
- 5:37. Байдарки-одиночники, 200 м, женщины
- 5:53. Каноэ-двойки, 1000 м, мужчины
- 6:20. Байдарки-одиночники, 1000 м, мужчины
- 6:40. Байдарки-двойки, 500 м, женщины
Прыжки в воду
- 9:00. Трамплин, 3 м, мужчины
Трековый велоспорт
- 11:19. Командное преследование, женщины
- 11:41. Командный спринт, мужчины
Парусный спорт
- 6:33. 49-й FX
- 7:33. 49-й
- 8:33. Финн
- 9:33. Накра 17
Тяжелая атлетика
- 13:50. До 109 кг, мужчины
🇷🇺: Тимур Наниев
Борьба
- 13:30. Греко-римская борьба, до 77 кг, мужчины
- 14:05. Греко-римская борьба, до 97 кг, мужчины
🇷🇺: Муса Евлоев
- 14:55. Вольная борьба, до 68 кг, женщины
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