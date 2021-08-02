Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь одиннадцатого дня соревнований – 3 августа 2021 года

вчера, 17:10

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 3 августа – одиннадцатый день соревнований. Во время него разыграют 28 комплектов наград.

3 августа

Спортивная гимнастика

  • 11:00. Параллельные брусья, мужчины

🇷🇺: Давид Белявский

  • 11:50. Бревно, женщины

🇷🇺: Владислава Уразова

  • 12:39. Перекладина, мужчины

🇷🇺: Никита Нагорный

Легкая атлетика

  • 4:50. Прыжок в длину, женщины
  • 6:20. 400 м с барьерами, мужчины
  • 13:20. Прыжок с шестом, мужчины
  • 14:35. Метание молота, женщины
  • 15:25. 800 м, женщины
  • 15:50. 200 м, женщины

Бокс

  • 5:30, 12:03. Полулегкий вес, мужчины

🇷🇺: Альберт Батыргазиев

  • 6:18, 12:50. Тяжелый вес, мужчины

🇷🇺: Муслим Гаджимагомедов

  • 7:05. Полулегкий вес, женщины
  • 13:05. Полусредний вес, мужчины

Гребля на байдарках и каноэ

  • 5:37. Байдарки-одиночники, 200 м, женщины
  • 5:53. Каноэ-двойки, 1000 м, мужчины
  • 6:20. Байдарки-одиночники, 1000 м, мужчины
  • 6:40. Байдарки-двойки, 500 м, женщины

Прыжки в воду

  • 9:00. Трамплин, 3 м, мужчины

Трековый велоспорт

  • 11:19. Командное преследование, женщины
  • 11:41. Командный спринт, мужчины

Парусный спорт

  • 6:33. 49-й FX
  • 7:33. 49-й
  • 8:33. Финн
  • 9:33. Накра 17

Тяжелая атлетика

  • 13:50. До 109 кг, мужчины

🇷🇺: Тимур Наниев

Борьба

  • 13:30. Греко-римская борьба, до 77 кг, мужчины
  • 14:05. Греко-римская борьба, до 97 кг, мужчины

🇷🇺: Муса Евлоев

  • 14:55. Вольная борьба, до 68 кг, женщины
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Олимпиада-2020
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