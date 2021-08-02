Лига конференций УЕФА
Рубин
Сочи
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#Лига конференций УЕФА #Сочи #Рубин

Стали известны потенциальные соперники «Рубина» и «Сочи» по раунду плей-офф Лиги конференций

вчера, 15:17

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.

  • Победитель пары «Рубин» – «Ракув» встретится с победителем пары РФС – «Гент».
  • Победитель пары «Сочи» – «Партизан» встретится с победителем пары «Санта-Клара» – «Олимпия».

Матчи третьего квалификационного раунду ЛК пройдут 5 и 12 августа.

Матчи раунда плей-офф ЛК состоятся 19 и 26 августа.

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Источник:
УЕФА
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