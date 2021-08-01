РПЛ
Ростов
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Зенит #Ростов

«Зенит» победил «Ростов». Азмун и Ерохин забили во всех матчах сезона

01 августа, 21:56

Матч второго тура РПЛ в Ростове-на-Дону прошел без зрителей из-за коронавирусных ограничений. События игры:

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Комличенко 45
Осипенко 85
2:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 29
Азмун 35
Вендел 75
Ерохин 90
  • Александр Ерохин и Сердар Азмун забили во всех матчах «Зенита» в этом сезоне. До этого они забивали «Химкам» в РПЛ и «Локомотиву» в Суперкубке России.
  • «Зенит» не проигрывает «Ростову» пять матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в 2019 году.
  • «Зенит» выиграл второй матч подряд в РПЛ, у «Ростова» – серия из двух поражений.

В третьем туре РПЛ «Ростов» сыграет против «Химок» (8 августа), «Зенит» встретится с «Краснодаром» (7 августа).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Необычный тренер «Зенита»: рос с землетрясениями на Курилах, пришел из атлетики, дает упражнения с диванами. Мегаинтервью
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Зенит
#Ростов