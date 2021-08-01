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«Зенит» победил «Ростов». Азмун и Ерохин забили во всех матчах сезона
01 августа, 21:56
Матч второго тура РПЛ в Ростове-на-Дону прошел без зрителей из-за коронавирусных ограничений. События игры:
- Александр Ерохин и Сердар Азмун забили во всех матчах «Зенита» в этом сезоне. До этого они забивали «Химкам» в РПЛ и «Локомотиву» в Суперкубке России.
- «Зенит» не проигрывает «Ростову» пять матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в 2019 году.
- «Зенит» выиграл второй матч подряд в РПЛ, у «Ростова» – серия из двух поражений.
В третьем туре РПЛ «Ростов» сыграет против «Химок» (8 августа), «Зенит» встретится с «Краснодаром» (7 августа).
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