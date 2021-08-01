Олимпиада-2020
волейбол
Россия (волейбол)
🏐 Мужская сборная России сыграет с Канадой в 1/4 финала
01 августа, 19:29
Определились соперники по 1/4 финала мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.
Соперник 🇷🇺 России – 🇨🇦 Канада, которая заняла четвертое место в группе А. Матч пройдет 3 августа.
Другие пары:
- 🇵🇱 Польша – 🇫🇷 Франция
- 🇮🇹 Италия – 🇦🇷 Аргентина
- 🇯🇵 Япония – 🇧🇷 Бразилия
В полуфинале Россия может сыграть с Бразилией или Японией. На групповом этап россияне побеждали бразильцев со счетом 3:0.
- На Олимпиаде-2016 Россия заняла четвертое место. В 2012 году она становилась олимпийским чемпионом.
- На Олимпиаде-2020 Россия выиграла четыре матча из пяти и вышла в плей-офф с первого места.
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