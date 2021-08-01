🏐 Мужская сборная России сыграет с Канадой в 1/4 финала

Определились соперники по 1/4 финала мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.

Соперник 🇷🇺 России – 🇨🇦 Канада, которая заняла четвертое место в группе А. Матч пройдет 3 августа.

Другие пары:

🇵🇱 Польша – 🇫🇷 Франция

🇮🇹 Италия – 🇦🇷 Аргентина

🇯🇵 Япония – 🇧🇷 Бразилия

В полуфинале Россия может сыграть с Бразилией или Японией. На групповом этап россияне побеждали бразильцев со счетом 3:0.