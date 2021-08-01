Олимпиада-2020
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Россия (волейбол)
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#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол) #волейбол

🏐 Мужская сборная России сыграет с Канадой в 1/4 финала

01 августа, 19:29

Определились соперники по 1/4 финала мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.

Соперник 🇷🇺 России – 🇨🇦 Канада, которая заняла четвертое место в группе А. Матч пройдет 3 августа.

Другие пары:

  • 🇵🇱 Польша – 🇫🇷 Франция
  • 🇮🇹 Италия – 🇦🇷 Аргентина 
  • 🇯🇵 Япония – 🇧🇷 Бразилия

В полуфинале Россия может сыграть с Бразилией или Японией. На групповом этап россияне побеждали бразильцев со счетом 3:0.

  • На Олимпиаде-2016 Россия заняла четвертое место. В 2012 году она становилась олимпийским чемпионом.
  • На Олимпиаде-2020 Россия выиграла четыре матча из пяти и вышла в плей-офф с первого места.
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Источник:
ОКР
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