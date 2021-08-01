Олимпиада-2020
волейбол
Россия (волейбол)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол) #волейбол

🏐 Мужская сборная России победила Тунис и выиграла группу

01 августа, 09:53

Сборная 🇷🇺 России по волейболу в последнем матче группового этапа Олимпиады-2020 победила 🇹🇳 Тунис – 3:0.

  • Россия заняла первое место в группе. Она выиграла четыре матча из пяти и набрала 12 очков. Единственное поражение было от 🇫🇷 Франции.
  • В группе Россия победила 🇧🇷 Бразилию (3:0), которая выиграла Олимпиаду в 2016 году.

Россия выигрывала Олимпиаду в 2012 году. На прошлых Олимпийских играх она стала четвертой.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Волейбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#Россия (волейбол)
#волейбол