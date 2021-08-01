🏐 Мужская сборная России победила Тунис и выиграла группу

Сборная 🇷🇺 России по волейболу в последнем матче группового этапа Олимпиады-2020 победила 🇹🇳 Тунис – 3:0.

Россия заняла первое место в группе. Она выиграла четыре матча из пяти и набрала 12 очков. Единственное поражение было от 🇫🇷 Франции.

В группе Россия победила 🇧🇷 Бразилию (3:0), которая выиграла Олимпиаду в 2016 году.

Россия выигрывала Олимпиаду в 2012 году. На прошлых Олимпийских играх она стала четвертой.