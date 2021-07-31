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«Уфа» при счете 0:2 в меньшинстве отыгралась против «Динамо», но проиграла

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На матч 2-го тура РПЛ в Уфе допущено не более тысячи зрителей. События игры:

Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 81'
Агаларов 86'
2:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Фомин 33'
Фомин 41'
Шиманьски 89'
  • Первые два гола забил Даниил Фомин. По данным Transfermarkt, он пробил 17 пенальти за карьеру и реализовал все удары.
  • «Динамо» набрало шесть очков за два матча и временно лидирует в РПЛ.
  • Полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко вышел на замену на 56-й минуте и удалился через 20 минут: на 74-й минуте получил первую желтую карточку, на 75-й – вторую.
  • «Уфа» проиграла второй матч, но дважды забила в меньшинстве. Дубль за пять минут сделал Гамид Агаларов.

В третьем туре «Динамо» сыграет с ЦСКА (8 августа), «Уфа» – с «Локомотивом» (6 августа).

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Источник:
Гол.ру
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