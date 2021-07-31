Участник Олимпиады-2020 лишился аккредитации из-за осмотра достопримечательностей Токио

Об этом рассказала пресс-секретарь оргкомитета Олимпиады-2020 Масанори Такая: «Никто не должен покидать олимпийскую деревню с целью осмотра достопримечательностей».

Такая не раскрыла имя, национальность и статус участника. Решение о лишении аккредитации было принято 30 июля.

Олимпиада-2020 проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. В городе до 22 августа действует режим чрезвычайной ситуации.