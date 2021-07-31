Олимпиада-2020
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Участник Олимпиады-2020 лишился аккредитации из-за осмотра достопримечательностей Токио
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Об этом рассказала пресс-секретарь оргкомитета Олимпиады-2020 Масанори Такая: «Никто не должен покидать олимпийскую деревню с целью осмотра достопримечательностей».
Такая не раскрыла имя, национальность и статус участника. Решение о лишении аккредитации было принято 30 июля.
Олимпиада-2020 проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. В городе до 22 августа действует режим чрезвычайной ситуации.
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