Олимпиада-2020: расписание и календарь десятого дня соревнований – 2 августа 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 2 августа – десятый день соревнований. Во время него разыграют 22 комплекта наград.

2 августа

Спортивная гимнастика

11:00. Кольца, мужчины

🇷🇺: Денис Аблязин

11:45. Вольные упражнения, женщины

🇷🇺: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова

12:54. Опорный прыжок, мужчины

🇷🇺: Денис Аблязин, Никита Нагорный

Тяжелая атлетика

9:50. До 87 кг, женщины

13:50. Свыше 87 кг, женщины

Легкая атлетика

4:20. Прыжок в длину, мужчины

5:50. 100 м с барьерами, женщины

14:00. Метание диска, женщины

15:15. 3000 м с препятствиями, мужчины

15:40. 5000 м, женщины

Бадминтон

7:00. Парный разряд, женщины

14:00. Одиночный разряд, мужчины

Трековый велоспорт

12:06. Командный спринт, женщины

🇷🇺: Дарья Шмелева – Анастасия Войнова

Конный спорт

11:00. Командное троеборье

14:45. Личное троеборье

🇷🇺: Андрей Митин, Михаил Настенко

Парусный спорт

8:33. 49-й FX

9:33. 49-й

Стрельба

8:30. Скоростной пистолет, 25 м, мужчины

🇷🇺: Леонид Екимов

10:50. Винтовка из трех положений, 50 м, мужчины

🇷🇺: Сергей Каменский

Борьба