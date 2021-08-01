Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь десятого дня соревнований – 2 августа 2021 года
01 августа, 19:53
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 2 августа – десятый день соревнований. Во время него разыграют 22 комплекта наград.
2 августа
Спортивная гимнастика
- 11:00. Кольца, мужчины
🇷🇺: Денис Аблязин
- 11:45. Вольные упражнения, женщины
🇷🇺: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова
- 12:54. Опорный прыжок, мужчины
🇷🇺: Денис Аблязин, Никита Нагорный
Тяжелая атлетика
- 9:50. До 87 кг, женщины
- 13:50. Свыше 87 кг, женщины
Легкая атлетика
- 4:20. Прыжок в длину, мужчины
- 5:50. 100 м с барьерами, женщины
- 14:00. Метание диска, женщины
- 15:15. 3000 м с препятствиями, мужчины
- 15:40. 5000 м, женщины
Бадминтон
- 7:00. Парный разряд, женщины
- 14:00. Одиночный разряд, мужчины
Трековый велоспорт
- 12:06. Командный спринт, женщины
🇷🇺: Дарья Шмелева – Анастасия Войнова
Конный спорт
- 11:00. Командное троеборье
- 14:45. Личное троеборье
🇷🇺: Андрей Митин, Михаил Настенко
Парусный спорт
- 8:33. 49-й FX
- 9:33. 49-й
Стрельба
- 8:30. Скоростной пистолет, 25 м, мужчины
🇷🇺: Леонид Екимов
- 10:50. Винтовка из трех положений, 50 м, мужчины
🇷🇺: Сергей Каменский
Борьба
- 13:30. Греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины
- 14:05. Греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины
- 14:55. Вольная борьба, до 76 кг, женщины
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