Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь десятого дня соревнований – 2 августа 2021 года

01 августа, 19:53

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 2 августа – десятый день соревнований. Во время него разыграют 22 комплекта наград.

2 августа

Спортивная гимнастика

  • 11:00. Кольца, мужчины

🇷🇺: Денис Аблязин

  • 11:45. Вольные упражнения, женщины

🇷🇺: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова

  • 12:54. Опорный прыжок, мужчины

🇷🇺: Денис Аблязин, Никита Нагорный

Тяжелая атлетика

  • 9:50. До 87 кг, женщины
  • 13:50. Свыше 87 кг, женщины

Легкая атлетика

  • 4:20. Прыжок в длину, мужчины
  • 5:50. 100 м с барьерами, женщины
  • 14:00. Метание диска, женщины
  • 15:15. 3000 м с препятствиями, мужчины
  • 15:40. 5000 м, женщины

Бадминтон

  • 7:00. Парный разряд, женщины
  • 14:00. Одиночный разряд, мужчины

Трековый велоспорт

  • 12:06. Командный спринт, женщины

🇷🇺: Дарья Шмелева – Анастасия Войнова

Конный спорт

  • 11:00. Командное троеборье
  • 14:45. Личное троеборье

🇷🇺: Андрей Митин, Михаил Настенко

Парусный спорт

  • 8:33. 49-й FX
  • 9:33. 49-й

Стрельба

  • 8:30. Скоростной пистолет, 25 м, мужчины

🇷🇺: Леонид Екимов

  • 10:50. Винтовка из трех положений, 50 м, мужчины

🇷🇺: Сергей Каменский

Борьба

  • 13:30. Греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины
  • 14:05. Греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины
  • 14:55. Вольная борьба, до 76 кг, женщины
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Источник:
Гол.ру
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