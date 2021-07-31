Олимпиада-2020: расписание и календарь девятого дня соревнований – 1 августа 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 1 августа – девятый день соревнований. Во время него разыграют 27 комплектов наград.

Гольф

1:30. Мужчины

ВМХ-фристайл

4:10. Парк, женщины

5:20. Парк, мужчины

Плавание

4:30. 50 м, вольный стиль, мужчины

4:37. 50 м, вольный стиль, женщины

4:44. 1500 м, вольный стиль, мужчины

🇷🇺: Кирилл Мартынычев

5:15. 4х100 м, комбинированная, женщины

🇷🇺: Россия выступит в финале

5:36. 4х100 м, комбинированная, мужчины

🇷🇺: Россия выступит в финале

Легкая атлетика

4:35. Толкание ядра, женщины

13:10. Прыжок в высоту, мужчины

🇷🇺: Илья Иванюк, Михаил Акименко

14:15. Тройной прыжок, женщины

15:50. 100 м, мужчины

Бокс

6:03. 12:03. Полусредний вес, мужчины

🇷🇺: Андрей Замковой

6:51. 12:51. Полутяжелый вес, мужчины

🇷🇺: Имам Хатаев

Прыжки в воду

9:00. Трамплин, 3 м, женщины

🇷🇺: Мария Полякова

Теннис

9:00. Одиночный разряд, мужчины

🇷🇺: Карен Хачанов

9:00. Смешанный разряд, пары

🇷🇺: Аслан Карацев – Елена Веснина и Андрей Рублев – Анастасия Павлюченкова

9:00. Парный разряд, женщины

Парусный спорт

8:33. Лазер, мужчины

9:33. Лазер Радиал, женщины

Спортивная гимнастика

11:00. Вольные упражнения, мужчины

🇷🇺: Никита Нагорный

11:45. Опорный прыжок, женщины

🇷🇺: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова

12:41. Конь, мужчины

🇷🇺: Давид Белявский

13:24. Разновысокие брусья, женщины

🇷🇺: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова

Фехтование

12:30. Рапира, командное первенство, мужчины

Тяжелая атлетика

13:50. До 76 кг, женщины

Бадминтон