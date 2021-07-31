Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь девятого дня соревнований – 1 августа 2021 года

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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 1 августа – девятый день соревнований. Во время него разыграют 27 комплектов наград.

Гольф

  • 1:30. Мужчины

ВМХ-фристайл

  • 4:10. Парк, женщины
  • 5:20. Парк, мужчины

Плавание

  • 4:30. 50 м, вольный стиль, мужчины
  • 4:37. 50 м, вольный стиль, женщины
  • 4:44. 1500 м, вольный стиль, мужчины

🇷🇺: Кирилл Мартынычев

  • 5:15. 4х100 м, комбинированная, женщины

🇷🇺: Россия выступит в финале

  • 5:36. 4х100 м, комбинированная, мужчины

🇷🇺: Россия выступит в финале

Легкая атлетика

  • 4:35. Толкание ядра, женщины
  • 13:10. Прыжок в высоту, мужчины

🇷🇺: Илья Иванюк, Михаил Акименко

  • 14:15. Тройной прыжок, женщины
  • 15:50. 100 м, мужчины

Бокс

  • 6:03. 12:03. Полусредний вес, мужчины

🇷🇺: Андрей Замковой

  • 6:51. 12:51. Полутяжелый вес, мужчины

🇷🇺: Имам Хатаев

Прыжки в воду

  • 9:00. Трамплин, 3 м, женщины

🇷🇺: Мария Полякова

Теннис

  • 9:00. Одиночный разряд, мужчины

🇷🇺: Карен Хачанов

  • 9:00. Смешанный разряд, пары

🇷🇺: Аслан Карацев – Елена Веснина и Андрей Рублев – Анастасия Павлюченкова

  • 9:00. Парный разряд, женщины

Парусный спорт

  • 8:33. Лазер, мужчины
  • 9:33. Лазер Радиал, женщины

Спортивная гимнастика

  • 11:00. Вольные упражнения, мужчины

🇷🇺: Никита Нагорный

  • 11:45. Опорный прыжок, женщины

🇷🇺: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова

  • 12:41. Конь, мужчины

🇷🇺: Давид Белявский

  • 13:24. Разновысокие брусья, женщины

🇷🇺: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова

Фехтование

  • 12:30. Рапира, командное первенство, мужчины

Тяжелая атлетика

  • 13:50. До 76 кг, женщины

Бадминтон

  • 14:30. Одиночный разряд, женщины
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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