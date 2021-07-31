Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь девятого дня соревнований – 1 августа 2021 года
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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 1 августа – девятый день соревнований. Во время него разыграют 27 комплектов наград.
Гольф
- 1:30. Мужчины
ВМХ-фристайл
- 4:10. Парк, женщины
- 5:20. Парк, мужчины
Плавание
- 4:30. 50 м, вольный стиль, мужчины
- 4:37. 50 м, вольный стиль, женщины
- 4:44. 1500 м, вольный стиль, мужчины
🇷🇺: Кирилл Мартынычев
- 5:15. 4х100 м, комбинированная, женщины
🇷🇺: Россия выступит в финале
- 5:36. 4х100 м, комбинированная, мужчины
🇷🇺: Россия выступит в финале
Легкая атлетика
- 4:35. Толкание ядра, женщины
- 13:10. Прыжок в высоту, мужчины
🇷🇺: Илья Иванюк, Михаил Акименко
- 14:15. Тройной прыжок, женщины
- 15:50. 100 м, мужчины
Бокс
- 6:03. 12:03. Полусредний вес, мужчины
🇷🇺: Андрей Замковой
- 6:51. 12:51. Полутяжелый вес, мужчины
🇷🇺: Имам Хатаев
Прыжки в воду
- 9:00. Трамплин, 3 м, женщины
🇷🇺: Мария Полякова
Теннис
- 9:00. Одиночный разряд, мужчины
🇷🇺: Карен Хачанов
- 9:00. Смешанный разряд, пары
🇷🇺: Аслан Карацев – Елена Веснина и Андрей Рублев – Анастасия Павлюченкова
- 9:00. Парный разряд, женщины
Парусный спорт
- 8:33. Лазер, мужчины
- 9:33. Лазер Радиал, женщины
Спортивная гимнастика
- 11:00. Вольные упражнения, мужчины
🇷🇺: Никита Нагорный
- 11:45. Опорный прыжок, женщины
🇷🇺: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова
- 12:41. Конь, мужчины
🇷🇺: Давид Белявский
- 13:24. Разновысокие брусья, женщины
🇷🇺: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова
Фехтование
- 12:30. Рапира, командное первенство, мужчины
Тяжелая атлетика
- 13:50. До 76 кг, женщины
Бадминтон
- 14:30. Одиночный разряд, женщины
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