Олимпиада-2020
Россия (волейбол)
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🏐 Сборная России по волейболу проиграла Франции. Это ее первое поражение в Токио
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Россия проиграла в третьем матче группового этапа со счетом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25).
- После трех матчей Россия занимает первое место. До конца группового этапа ей остался один матч, она еще перед игрой с Францией досрочно вышла в плей-офф.
- Россия на Олимпиаде обыграла Аргентину (3:1), США (3:1) и олимпийского чемпиона-2016 Бразилию (3:0). В матче с Францией было ее первое поражение.
- 1 августа Россия проведет последний матч группового этапа с Тунисом.
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