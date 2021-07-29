Лига конференций УЕФА
Рубин
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«Ракув» – соперник «Рубина» в третьем раунде Лиги конференций
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Литовская «Судува» и польский «Ракув» дважды сыграли вничью 0:0, в серии пенальти сильнее (4:3) оказался «Ракув».
Польский клуб стал соперником «Рубина» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
Первый матч «Рубин» сыграет в гостях 5 августа. Ответная игра дома – 12-го.
Для выхода в групповой этап «Рубин» должен пройти два этапа – третий раунд, затем раунд плей-офф.
Возможный соперник по раунду плей-офф определится на жеребьевке 2 августа, а матчи против него будут сыграны 19 и 26 августа.
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