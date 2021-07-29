Лига конференций УЕФА
Сочи
Партизан
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«Сочи» сыграет с «Партизаном» в Лиге конференций. Для выхода в группу нужно пройти еще два раунда
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«Сочи» прошел «Кешлю» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. В третьем – соперником сочинцев станет сербский «Партизан».
«Сочи» примет «Партизан» 5 августа и сыграет с ним на выезде 12-го.
Для выхода в групповой этап «Сочи» необходимо пройти «Партизан», а затем еще один клуб в раунде плей-офф. Вместе с «Сочи» в борьбу вступит и «Рубин», который сыграет с литовской «Судувой» или польским «Раковом». Ему тоже осталось два раунда до группы.
Возможный соперник по раунду плей-офф определится на жеребьевке 2 августа, а матчи против него будут сыграны 19 и 26 августа.
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