Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь шестого дня соревнований – 29 июля 2021 года

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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 28 июля – шестой день соревнований. В нем будет разыграно 17 комплектов наград.

Академическая гребля

  • 3:18. Двойки, мужчины
  • 3:30. Двойки, женщины

🇷🇺: Василиса Степанова – Елена Орябинская

  • 3:50. Двойки парные, легкий вес, мужчины
  • 4:10. Двойки парные, легкий вес, женщины

Плавание

  • 4:30. 800 м, вольный стиль, мужчины
  • 4:44. 200 м, брас, мужчины

🇷🇺: Антон Чупков

  • 5:28. 200 м, баттерфляй, женщины

Российская участница: Светлана Чимрова

  • 5:37. 100 м, вольный стиль, мужчины

🇷🇺: Климент Колесников

  • 6:31. 4х200 м, вольный стиль, женщины

Стрельба

  • 8:30. Трап, женщины

🇷🇺: Екатерина Субботина, Дарья Семьянова

  • 9:30. Трап, мужчины

🇷🇺: Алексей Алипов

Гребной слалом

  • 9:55. Каноэ-одиночки, женщины

🇷🇺: Алсу Миназова.

Дзюдо

  • 12:08. До 78 кг, женщины
  • 12:33. До 100 кг, мужчины

Фехтование

  • 12:30. Рапира, команды, женщины

Спортивная гимнастика

  • 13:50. Личное многоборье, женщины

Настольный теннис

  • 14:00. Одиночный разряд, женщины
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Олимпиады-2020
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