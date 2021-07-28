Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь шестого дня соревнований – 29 июля 2021 года
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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 28 июля – шестой день соревнований. В нем будет разыграно 17 комплектов наград.
Академическая гребля
- 3:18. Двойки, мужчины
- 3:30. Двойки, женщины
🇷🇺: Василиса Степанова – Елена Орябинская
- 3:50. Двойки парные, легкий вес, мужчины
- 4:10. Двойки парные, легкий вес, женщины
Плавание
- 4:30. 800 м, вольный стиль, мужчины
- 4:44. 200 м, брас, мужчины
🇷🇺: Антон Чупков
- 5:28. 200 м, баттерфляй, женщины
Российская участница: Светлана Чимрова
- 5:37. 100 м, вольный стиль, мужчины
🇷🇺: Климент Колесников
- 6:31. 4х200 м, вольный стиль, женщины
Стрельба
- 8:30. Трап, женщины
🇷🇺: Екатерина Субботина, Дарья Семьянова
- 9:30. Трап, мужчины
🇷🇺: Алексей Алипов
Гребной слалом
- 9:55. Каноэ-одиночки, женщины
🇷🇺: Алсу Миназова.
Дзюдо
- 12:08. До 78 кг, женщины
- 12:33. До 100 кг, мужчины
Фехтование
- 12:30. Рапира, команды, женщины
Спортивная гимнастика
- 13:50. Личное многоборье, женщины
Настольный теннис
- 14:00. Одиночный разряд, женщины
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