Олимпиада-2020: расписание и календарь шестого дня соревнований – 29 июля 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 28 июля – шестой день соревнований. В нем будет разыграно 17 комплектов наград.

Академическая гребля

3:18. Двойки, мужчины

3:30. Двойки, женщины

🇷🇺: Василиса Степанова – Елена Орябинская

3:50. Двойки парные, легкий вес, мужчины

4:10. Двойки парные, легкий вес, женщины

Плавание

4:30. 800 м, вольный стиль, мужчины

4:44. 200 м, брас, мужчины

🇷🇺: Антон Чупков

5:28. 200 м, баттерфляй, женщины

Российская участница: Светлана Чимрова

5:37. 100 м, вольный стиль, мужчины

🇷🇺: Климент Колесников

6:31. 4х200 м, вольный стиль, женщины

Стрельба

8:30. Трап, женщины

🇷🇺: Екатерина Субботина, Дарья Семьянова

9:30. Трап, мужчины

🇷🇺: Алексей Алипов

Гребной слалом

9:55. Каноэ-одиночки, женщины

🇷🇺: Алсу Миназова.

Дзюдо

12:08. До 78 кг, женщины

12:33. До 100 кг, мужчины

Фехтование

12:30. Рапира, команды, женщины

Спортивная гимнастика

13:50. Личное многоборье, женщины

Настольный теннис