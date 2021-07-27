Олимпиада-2020: расписание и календарь пятого дня соревнований – 28 июля 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 28 июля – пятый день соревнований. В нем будет разыграно 23 комплекта наград.

Академическая гребля

3:18. Двойки парные, женщины

3:30. Двойки парные, мужчины

3:50. Четверки, женщины

4:10. Четверки, мужчины

4:30. Четверки парные, мужчины

4:50. Четверки парные, женщины

Плавание

4:41. 200 м, вольный стиль, женщины

4:49. 200 м, баттерфляй, мужчины

5:45. 200 м, комплекс, женщины

5:54. 1500 м, вольный стиль, женщины

6:26. 4х200 м, вольный стиль, мужчины

🇷🇺: Анастасия Кирпичникова, Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев.

Шоссейный велоспорт

5:30. Раздельная гонка, женщины

8:00. Раздельная гонка, мужчины

🇷🇺: Александр Власов.

Прыжки в воду

9:00. Синхронный трамплин, 3 м, мужчины

🇷🇺: Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер.

Регби-7

11:30. Мужчины

Конный спорт

11:30. Личная выездка, произвольная программа

Фехтование

12:30. Сабля, команды, мужчины

Дзюдо

12:25. До 70 кг, женщины

12:50. До 90 кг, мужчины

🇷🇺: Михаил Игольников, Мадина Таймазова.

Спортивная гимнастика

13:15. Личное многоборье, мужчины

🇷🇺: Артур Далалоян, Никита Нагорный.

Тяжелая атлетика

13:50. До 73 кг, группа А, мужчины

Баскетбол 3х3

14:45. Женщины

15:15. Мужчины

🇷🇺: Россия сыграет в мужском и женском полуфиналах.