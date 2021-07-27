Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь пятого дня соревнований – 28 июля 2021 года
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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 28 июля – пятый день соревнований. В нем будет разыграно 23 комплекта наград.
Академическая гребля
- 3:18. Двойки парные, женщины
- 3:30. Двойки парные, мужчины
- 3:50. Четверки, женщины
- 4:10. Четверки, мужчины
- 4:30. Четверки парные, мужчины
- 4:50. Четверки парные, женщины
Плавание
- 4:41. 200 м, вольный стиль, женщины
- 4:49. 200 м, баттерфляй, мужчины
- 5:45. 200 м, комплекс, женщины
- 5:54. 1500 м, вольный стиль, женщины
- 6:26. 4х200 м, вольный стиль, мужчины
🇷🇺: Анастасия Кирпичникова, Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев.
Шоссейный велоспорт
- 5:30. Раздельная гонка, женщины
- 8:00. Раздельная гонка, мужчины
🇷🇺: Александр Власов.
Прыжки в воду
- 9:00. Синхронный трамплин, 3 м, мужчины
🇷🇺: Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер.
Регби-7
- 11:30. Мужчины
Конный спорт
- 11:30. Личная выездка, произвольная программа
Фехтование
- 12:30. Сабля, команды, мужчины
Дзюдо
- 12:25. До 70 кг, женщины
- 12:50. До 90 кг, мужчины
🇷🇺: Михаил Игольников, Мадина Таймазова.
Спортивная гимнастика
- 13:15. Личное многоборье, мужчины
🇷🇺: Артур Далалоян, Никита Нагорный.
Тяжелая атлетика
- 13:50. До 73 кг, группа А, мужчины
Баскетбол 3х3
- 14:45. Женщины
- 15:15. Мужчины
🇷🇺: Россия сыграет в мужском и женском полуфиналах.
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