Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь пятого дня соревнований – 28 июля 2021 года

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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 28 июля – пятый день соревнований. В нем будет разыграно 23 комплекта наград.

Академическая гребля

  • 3:18. Двойки парные, женщины
  • 3:30. Двойки парные, мужчины
  • 3:50. Четверки, женщины
  • 4:10. Четверки, мужчины
  • 4:30. Четверки парные, мужчины
  • 4:50. Четверки парные, женщины

Плавание

  • 4:41. 200 м, вольный стиль, женщины
  • 4:49. 200 м, баттерфляй, мужчины
  • 5:45. 200 м, комплекс, женщины
  • 5:54. 1500 м, вольный стиль, женщины
  • 6:26. 4х200 м, вольный стиль, мужчины

🇷🇺: Анастасия Кирпичникова, Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев.

Шоссейный велоспорт

  • 5:30. Раздельная гонка, женщины
  • 8:00. Раздельная гонка, мужчины

🇷🇺: Александр Власов.

Прыжки в воду

  • 9:00. Синхронный трамплин, 3 м, мужчины

🇷🇺: Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер.

Регби-7

  • 11:30. Мужчины

Конный спорт

  • 11:30. Личная выездка, произвольная программа

Фехтование

  • 12:30. Сабля, команды, мужчины

Дзюдо

  • 12:25. До 70 кг, женщины
  • 12:50. До 90 кг, мужчины

🇷🇺: Михаил Игольников, Мадина Таймазова.

Спортивная гимнастика

  • 13:15. Личное многоборье, мужчины

🇷🇺: Артур Далалоян, Никита Нагорный.

Тяжелая атлетика

  • 13:50. До 73 кг, группа А, мужчины

Баскетбол 3х3

  • 14:45. Женщины
  • 15:15. Мужчины

🇷🇺: Россия сыграет в мужском и женском полуфиналах.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Олимпиады-2020
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