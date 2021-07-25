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Ахмат
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» после возвращения в РПЛ – не побеждают его семь матчей подряд
час назад
Основные события матча 1-го тура РПЛ:
- Один из голов забил Даниил Уткин, который принадлежит «Краснодару» и выступает за «Ахмат» на правах аренды.
- «Ахмат» не проигрывает «Крыльям Советов» в РПЛ седьмой матч подряд. Последний раз «КС» побеждали в 2016 году.
- «Крылья Советов» прошлый сезон провели в ФНЛ, но заняли первое место, дошли до финала Кубка России и вернулись в РПЛ.
Во втором туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Сочи», «Крылья Советов» – против «Спартака».
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