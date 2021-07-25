РПЛ
Крылья Советов
Ахмат
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#РПЛ #Крылья Советов #Ахмат

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» после возвращения в РПЛ – не побеждают его семь матчей подряд

час назад

Основные события матча 1-го тура РПЛ:

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сарвели 49
1:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Уткин 6
Конате 20
  • Один из голов забил Даниил Уткин, который принадлежит «Краснодару» и выступает за «Ахмат» на правах аренды.
  • «Ахмат» не проигрывает «Крыльям Советов» в РПЛ седьмой матч подряд. Последний раз «КС» побеждали в 2016 году.
  • «Крылья Советов» прошлый сезон провели в ФНЛ, но заняли первое место, дошли до финала Кубка России и вернулись в РПЛ.

Во втором туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Сочи», «Крылья Советов» – против «Спартака».

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Источник:
Гол.ру
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