Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь второго дня соревнований – 25 июля 2021 года
2 часа назад
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 25 июля – второй день после открытия. В нем будут разыграны 18 комплектов медалей в 10-и видах спорта.
Расписание финальных соревнований:
Плавание
- 4:30. 400 м, комплекс, мужчины
- 4:52. 400 м, вольный стиль, мужчины
- 5:12. 400 м, комплекс, женщины
- 5:45. Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины
Стрельба
- 5:15. 10 м, пневматический пистолет, женщины
🇷🇺 Россия: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.
- 9:30. 10 м, пневматическая винтовка, мужчины
🇷🇺 Россия: Владимир Масленников, Сергей Каменский.
Скейтбординг
- 6:25. Стрит, мужчины
Велошоссе
- 7:00. Групповая гонка, женщины
🇷🇺 Россия: Тамара Дронова.
Прыжки в воду
- 9:00. Синхронные прыжки, трамплин 3 м, женщины
Тяжелая атлетика
- 9:50. До 61 кг, мужчины
- 13:50. До 67 кг, мужчины
Стрельба из лука
- 10:15. Командный турнир, женщины
Дзюдо
- 11:00-13:50. До 52 кг, женщины
🇷🇺 Россия: Наталья Кузютина.
- 11:00-13:50. До 66 кг, мужчины
🇷🇺 Россия: Якуб Шамилов.
Фехтование
- 13:50. Рапира, женщины
🇷🇺 Россия: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова.
- 14:20. Шпага, мужчины
🇷🇺 Россия: Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида.
Тхэквондо
- 14:30. До 57 кг, женщины
🇷🇺 Россия: Татьяна Минина.
- 14:45. До 68 кг, мужчины
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