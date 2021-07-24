Олимпиада-2020: расписание и календарь второго дня соревнований – 25 июля 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 25 июля – второй день после открытия. В нем будут разыграны 18 комплектов медалей в 10-и видах спорта.

Расписание финальных соревнований:

Плавание

4:30. 400 м, комплекс, мужчины

4:52. 400 м, вольный стиль, мужчины

5:12. 400 м, комплекс, женщины

5:45. Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины

Стрельба

5:15. 10 м, пневматический пистолет, женщины

🇷🇺 Россия: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.

9:30. 10 м, пневматическая винтовка, мужчины

🇷🇺 Россия: Владимир Масленников, Сергей Каменский.

Скейтбординг

6:25. Стрит, мужчины

Велошоссе

7:00. Групповая гонка, женщины

🇷🇺 Россия: Тамара Дронова.

Прыжки в воду

9:00. Синхронные прыжки, трамплин 3 м, женщины

Тяжелая атлетика

9:50. До 61 кг, мужчины

13:50. До 67 кг, мужчины

Стрельба из лука

10:15. Командный турнир, женщины

Дзюдо

11:00-13:50. До 52 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Наталья Кузютина.

11:00-13:50. До 66 кг, мужчины

🇷🇺 Россия: Якуб Шамилов.

Фехтование

13:50. Рапира, женщины

🇷🇺 Россия: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова.

14:20. Шпага, мужчины

🇷🇺 Россия: Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида.

Тхэквондо

14:30. До 57 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Татьяна Минина.