Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь второго дня соревнований – 25 июля 2021 года

2 часа назад

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 25 июля – второй день после открытия. В нем будут разыграны 18 комплектов медалей в 10-и видах спорта. 

Расписание финальных соревнований:

Плавание

  • 4:30. 400 м, комплекс, мужчины
  • 4:52. 400 м, вольный стиль, мужчины
  • 5:12. 400 м, комплекс, женщины
  • 5:45. Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины

Стрельба

  • 5:15. 10 м, пневматический пистолет, женщины

🇷🇺 Россия: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.

  • 9:30. 10 м, пневматическая винтовка, мужчины

🇷🇺 Россия: Владимир Масленников, Сергей Каменский.

Скейтбординг

  • 6:25. Стрит, мужчины

Велошоссе

  • 7:00. Групповая гонка, женщины

🇷🇺 Россия: Тамара Дронова.

Прыжки в воду

  • 9:00. Синхронные прыжки, трамплин 3 м, женщины

Тяжелая атлетика

  • 9:50. До 61 кг, мужчины
  • 13:50. До 67 кг, мужчины

Стрельба из лука

  • 10:15. Командный турнир, женщины

Дзюдо

  • 11:00-13:50. До 52 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Наталья Кузютина.

  • 11:00-13:50. До 66 кг, мужчины

🇷🇺 Россия: Якуб Шамилов.

Фехтование

  • 13:50. Рапира, женщины

🇷🇺 Россия: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова.

  • 14:20. Шпага, мужчины

🇷🇺 Россия: Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида.

Тхэквондо

  • 14:30. До 57 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Татьяна Минина.

  • 14:45. До 68 кг, мужчины
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Источник:
Гол.ру
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