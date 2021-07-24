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#РПЛ #Зенит #Химки

«Зенит» начал сезон РПЛ победой над «Химками», которые забили первыми и превзошли по ударам

2 часа назад

Матч 1-го тура РПЛ прошел на «Арене Химки». Первыми забили «Химки».

Матч завершен
Химки
Химки
Кухарчук 28
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 33
Ерохин 72
Сутормин 76
  • За матч «Химки» и «Зенит» нанесли одинаковое количество ударов: 17 (семь – в створ) / 13 (шесть – в створ).
  • Это 11-й матч между «Химками» и «Зенитом» во всех турнирах. 10 раз побеждал «Зенит», еще раз была ничья.
  • Лучшим игроком матча признан вратарь Михаил Кержаков.
  • Во втором туре РПЛ «Химки» в гостях сыграют с «Краснодаром», «Зенит» в Ростове-на-Дону встретится с «Ростовом».
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Источник:
Гол.ру
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