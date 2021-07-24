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«Зенит» начал сезон РПЛ победой над «Химками», которые забили первыми и превзошли по ударам
2 часа назад
- За матч «Химки» и «Зенит» нанесли одинаковое количество ударов: 17 (семь – в створ) / 13 (шесть – в створ).
- Это 11-й матч между «Химками» и «Зенитом» во всех турнирах. 10 раз побеждал «Зенит», еще раз была ничья.
- Лучшим игроком матча признан вратарь Михаил Кержаков.
- Во втором туре РПЛ «Химки» в гостях сыграют с «Краснодаром», «Зенит» в Ростове-на-Дону встретится с «Ростовом».
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