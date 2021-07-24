Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Южная Корея взяла золото Олимпиады-2020 в стрельбе из лука в смешанных командах. Россия вылетела в 1/8 финала

43 минуты назад

Это первое золото среди смешанных команд в стрельбе из лука на Олимпиаде-2020. В финале Южная Корея победила Нидерланды со счетом 5:3. Подиум:

1. 🇰🇷 Южная Корея.

2. 🇳🇱 Нидерланды.

3. 🇲🇽 Мексика.

Это первая медаль для Южной Кореи на Олимпиаде-2020 в Токио. 

Сборная России вылетела в 1/8 финала, где проиграла Турции со счетом 2:6. Турки дошли до полуфинала.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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