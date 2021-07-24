Олимпиада-2020
Южная Корея взяла золото Олимпиады-2020 в стрельбе из лука в смешанных командах. Россия вылетела в 1/8 финала
43 минуты назад
Это первое золото среди смешанных команд в стрельбе из лука на Олимпиаде-2020. В финале Южная Корея победила Нидерланды со счетом 5:3. Подиум:
1. 🇰🇷 Южная Корея.
2. 🇳🇱 Нидерланды.
3. 🇲🇽 Мексика.
Это первая медаль для Южной Кореи на Олимпиаде-2020 в Токио.
Сборная России вылетела в 1/8 финала, где проиграла Турции со счетом 2:6. Турки дошли до полуфинала.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые