Сергей Пиняев
РПЛ
Крылья Советов
Чертаново
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#Сергей Пиняев #РПЛ #Крылья Советов #Чертаново

16-летний Пиняев перешел в «Крылья Советов». Он трижды стажировался в «Манчестер Юнайтед»

час назад

Трансфер подтвердило «Чертаново». В их академии Сергей Пиняев занимался с 2015 года.

Он находился в «Крыльях Советов» на просмотре и забил три гола в трех товарищеских матчах. В этом сезоне команда выступит в РПЛ.

  • В августе-2020 он забил «Иртышу» и стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ. Он сделал это в 15 лет, 9 месяцев и 10 дней.
  • В возрасте 13 лет и 9 месяцев Пиняев стал самым молодым игроком, дебютировавшем за сборную России U-16.
  • В этом сезоне Пиняев провел в ФНЛ 30 матчей и забил два гола.
  • Он трижды стажировался в «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2020 год.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Чертаново»
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