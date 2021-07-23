Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, чтобы не драться с израильтянином. На ЧМ-2019 было так же

Дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин на Олимпиаде-2020 выступает в весовой категории до 73 кг. После жеребьевки Нурин отказался от выступлений, потому что в случае прохождения первого раунда он вышел бы на израильтянина Тохара Бутбуля.

Такая же ситуация была на чемпионате мира-2019 Нурин и Бутбуль по жеребьевки вышли друг на друга – Нурин снялся с соревнований.

Тренер Нурина Амар Бен Яклиф объяснил: «Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение».

Теперь Бутбуль в первом раунде встретится с Мохаммедом Абдалрасулом из Судана.