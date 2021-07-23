Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, чтобы не драться с израильтянином. На ЧМ-2019 было так же

час назад

Дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин на Олимпиаде-2020 выступает в весовой категории до 73 кг. После жеребьевки Нурин отказался от выступлений, потому что в случае прохождения первого раунда он вышел бы на израильтянина Тохара Бутбуля.

Такая же ситуация была на чемпионате мира-2019 Нурин и Бутбуль по жеребьевки вышли друг на друга – Нурин снялся с соревнований.

Тренер Нурина Амар Бен Яклиф объяснил: «Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение».

Теперь Бутбуль в первом раунде встретится с Мохаммедом Абдалрасулом из Судана.

  • На Олимпиаде-2016 египтянин Ислам Эль-Шехаби отказался жать руку израильтянину Ору Сассону. Олимпийский комитет Египта осудил поступок Эль-Шехаби и отправил спортсмена домой.
  • Алжир не признает Израиль, отказывает во въезде израильтянам и запрещает своим гражданам посещать страну. Президент Алжира Абдельмажид Табун выступал против нормализации отношений Израиля и арабских стран.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Israel Times
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Vad.
час назад

Индуса ждёт для встречи на Олимпиаде, мусульмане такие.

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#Олимпиада-2020