Олимпиада-2020
Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, чтобы не драться с израильтянином. На ЧМ-2019 было так же
час назад
Дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин на Олимпиаде-2020 выступает в весовой категории до 73 кг. После жеребьевки Нурин отказался от выступлений, потому что в случае прохождения первого раунда он вышел бы на израильтянина Тохара Бутбуля.
Такая же ситуация была на чемпионате мира-2019 Нурин и Бутбуль по жеребьевки вышли друг на друга – Нурин снялся с соревнований.
Тренер Нурина Амар Бен Яклиф объяснил: «Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение».
Теперь Бутбуль в первом раунде встретится с Мохаммедом Абдалрасулом из Судана.
- На Олимпиаде-2016 египтянин Ислам Эль-Шехаби отказался жать руку израильтянину Ору Сассону. Олимпийский комитет Египта осудил поступок Эль-Шехаби и отправил спортсмена домой.
- Алжир не признает Израиль, отказывает во въезде израильтянам и запрещает своим гражданам посещать страну. Президент Алжира Абдельмажид Табун выступал против нормализации отношений Израиля и арабских стран.
Комментарии (1)
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Индуса ждёт для встречи на Олимпиаде, мусульмане такие.
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