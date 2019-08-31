В сезоне РПЛ не осталось команд без побед. Выиграли и «Оренбург», и «Сочи»

Перед восьмым туром только «Оренбург» и «Сочи» ни разу не побеждали в сезоне-2019/20, они же и были двумя худшими командами турнира на этот момент. «Оренбург» – на дне турнирной таблицы с двумя очками, «Сочи» строчкой выше с тремя, но при этом лишь с двумя забитыми голами.

В восьмом туре оба синхронно победили, причем в гостях.

«Оренбург» обыграл «Уфу» 2:1 . Вкратце, как это удалось:

Забили первый гол с пенальти, а второй – с контратаки, выйдя вдвоем на одного вратаря;

Играли вдесятером из-за удаления Шахова, но у соперника еще раньше красную карточку получил Пуцко;

В концовке «Оренбург» чуть не упустил победу.

Интересно, что в 12 из 13 гостевых матчей до этого клуб стабильно пропускал не меньше двух мячей. Сейчас удалось этого избежать, а еще и победить.