РПЛ
Футбол
Сочи
Оренбург
В сезоне РПЛ не осталось команд без побед. Выиграли и «Оренбург», и «Сочи»
31 августа 2019, 15:58
Перед восьмым туром только «Оренбург» и «Сочи» ни разу не побеждали в сезоне-2019/20, они же и были двумя худшими командами турнира на этот момент. «Оренбург» – на дне турнирной таблицы с двумя очками, «Сочи» строчкой выше с тремя, но при этом лишь с двумя забитыми голами.
В восьмом туре оба синхронно победили, причем в гостях.
«Оренбург» обыграл «Уфу» 2:1. Вкратце, как это удалось:
- Забили первый гол с пенальти, а второй – с контратаки, выйдя вдвоем на одного вратаря;
- Играли вдесятером из-за удаления Шахова, но у соперника еще раньше красную карточку получил Пуцко;
- В концовке «Оренбург» чуть не упустил победу.
Интересно, что в 12 из 13 гостевых матчей до этого клуб стабильно пропускал не меньше двух мячей. Сейчас удалось этого избежать, а еще и победить.
«Сочи» разгромил «Рубин» со счетом 3:0.
- Казанцы нанесли 20 ударов по воротам «Сочи», но лишь два попали в створ;
- Все три гола «Сочи» забил с явных ошибок обороны «Рубина»: Цаллагов удачно сыграл на отскоке, Кудряшову забивать вообще никто не мешал, а Карапетян реализовал выход один на один;
- Во всех трех мячах можно обвинить недавнего кандидата в сборную России Сорокина, который провел очень слабый матч;
- В 13 последних домашних матчах «Рубина» не забивалось больше двух мячей, но традиция прервалась.
«Сочи» и «Оренбург» со своими победами оставили на последнем месте «Тамбов». У него впереди выездная игра с «Ахматом».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые