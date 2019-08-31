РПЛ
Футбол
Сочи
Оренбург
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Футбол #Сочи #Оренбург

В сезоне РПЛ не осталось команд без побед. Выиграли и «Оренбург», и «Сочи»

31 августа 2019, 15:58

Перед восьмым туром только «Оренбург» и «Сочи» ни разу не побеждали в сезоне-2019/20, они же и были двумя худшими командами турнира на этот момент. «Оренбург» – на дне турнирной таблицы с двумя очками, «Сочи» строчкой выше с тремя, но при этом лишь с двумя забитыми голами.

В восьмом туре оба синхронно победили, причем в гостях.

«Оренбург» обыграл «Уфу» 2:1. Вкратце, как это удалось:

  • Забили первый гол с пенальти, а второй – с контратаки, выйдя вдвоем на одного вратаря;
  • Играли вдесятером из-за удаления Шахова, но у соперника еще раньше красную карточку получил Пуцко;
  • В концовке «Оренбург» чуть не упустил победу.

Интересно, что в 12 из 13 гостевых матчей до этого клуб стабильно пропускал не меньше двух мячей. Сейчас удалось этого избежать, а еще и победить.

«Сочи» разгромил «Рубин» со счетом 3:0.

  • Казанцы нанесли 20 ударов по воротам «Сочи», но лишь два попали в створ;
  • Все три гола «Сочи» забил с явных ошибок обороны «Рубина»: Цаллагов удачно сыграл на отскоке, Кудряшову забивать вообще никто не мешал, а Карапетян реализовал выход один на один;
  • Во всех трех мячах можно обвинить недавнего кандидата в сборную России Сорокина, который провел очень слабый матч;
  • В 13 последних домашних матчах «Рубина» не забивалось больше двух мячей, но традиция прервалась.

«Сочи» и «Оренбург» со своими победами оставили на последнем месте «Тамбов». У него впереди выездная игра с «Ахматом».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще одна интересная история нового тура
Деспотович – главный шоумен РПЛ: забивает красиво, промахивается с трех метров, круто празднует
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#Сочи
#Оренбург