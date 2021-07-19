Алексей Березуцкий
РПЛ
ЦСКА
ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в качестве главного тренера
3 часа назад
Ранее у Алексея Березуцкого был статус исполняющего обязанности. В товарищеской игре против «Нижнего Новгорода» Березуцкий будет уже полноценным главным тренером ЦСКА.
Березуцкий – третий тренер ЦСКА в 2021 году. Ранее команду возглавляли Виктор Гончаренко и Ивица Олич. ЦСКА – первый клуб в тренерской карьере Березуцкого.
Первый официальный матч Березуцкого во главе ЦСКА состоится 25 июля – в домашнем матче первого тура РПЛ против «Уфы».
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