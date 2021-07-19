ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в качестве главного тренера

Березуцкий – третий тренер ЦСКА в 2021 году. Ранее команду возглавляли Виктор Гончаренко и Ивица Олич. ЦСКА – первый клуб в тренерской карьере Березуцкого.

Первый официальный матч Березуцкого во главе ЦСКА состоится 25 июля – в домашнем матче первого тура РПЛ против «Уфы».