Алексей Березуцкий
РПЛ
ЦСКА
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#Алексей Березуцкий #РПЛ #ЦСКА

ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в качестве главного тренера

3 часа назад

Ранее у Алексея Березуцкого был статус исполняющего обязанности. В товарищеской игре против «Нижнего Новгорода» Березуцкий будет уже полноценным главным тренером ЦСКА.

Березуцкий – третий тренер ЦСКА в 2021 году. Ранее команду возглавляли Виктор Гончаренко и Ивица Олич. ЦСКА – первый клуб в тренерской карьере Березуцкого.

Первый официальный матч Березуцкого во главе ЦСКА состоится 25 июля – в домашнем матче первого тура РПЛ против «Уфы».

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Источник:
ЦСКА
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