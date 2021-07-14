Спартак
Георгий Джикия
Роман Зобнин
Рубин
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#Спартак #Георгий Джикия #Рубин #Роман Зобнин

«Спартак» снова выиграл крупно – теперь 4:0 у «Рубина». Зобнин перед голом прошел троих, Джикия реализовал штрафной

вчера, 22:57

Состоялся второй матч «Спартака» на «Кубке Париматч Премьер». В первом он обыграл 4:0 «Сочи», во втором с таким же счетом победил «Рубин».

Зобнин забил, пройдя трех соперников.

Джикия четко реализовал штрафной.

У «Спартака» стало четыре очка, у «Рубина» и «Сочи» – по два, «Химки» – без очков.

«Спартак» сыграет с «Химками» 18 июля.

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