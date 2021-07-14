Спартак
Георгий Джикия
Роман Зобнин
Рубин
«Спартак» снова выиграл крупно – теперь 4:0 у «Рубина». Зобнин перед голом прошел троих, Джикия реализовал штрафной
вчера, 22:57
Состоялся второй матч «Спартака» на «Кубке Париматч Премьер». В первом он обыграл 4:0 «Сочи», во втором с таким же счетом победил «Рубин».
- На десятой минуте с пенальти счет открыл Мозес.
- Во втором тайме «Спартак» забил трижды за девять минут.
- Отличились все три игрока сборной России на Евро-2020: Соболев, Зобнин и Джикия.
Зобнин забил, пройдя трех соперников.
Джикия четко реализовал штрафной.
У «Спартака» стало четыре очка, у «Рубина» и «Сочи» – по два, «Химки» – без очков.
«Спартак» сыграет с «Химками» 18 июля.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые