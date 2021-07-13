РПЛ
РПЛ перенесла начало четырех матчей первого и второго тура из-за жары
вчера, 10:57
РПЛ сдвинула начало матчей, которые пройдут в Ростове-на-Дону, Самаре и Грозном:
23 июля (пятница)
«Ростов» – «Динамо» с 19:00 на 20:00
25 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Ахмат» с 17:30 на 19:00
30 июля (пятница)
«Крылья Советов» – «Спартак» с 18:00 на 19:00
2 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Сочи» с 19:00 на 20:00
Пока это единственные изменения в календаре перед стартом сезона. В Центральной России температура днем превышает 30 градусов.
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