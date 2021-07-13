РПЛ
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#РПЛ

РПЛ перенесла начало четырех матчей первого и второго тура из-за жары

вчера, 10:57

РПЛ сдвинула начало матчей, которые пройдут в Ростове-на-Дону, Самаре и Грозном:

23 июля (пятница)

«Ростов» – «Динамо» с 19:00 на 20:00

25 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ахмат» с 17:30 на 19:00

30 июля (пятница)

«Крылья Советов» – «Спартак» с 18:00 на 19:00

2 августа (понедельник)

«Ахмат» – «Сочи» с 19:00 на 20:00

Пока это единственные изменения в календаре перед стартом сезона. В Центральной России температура днем превышает 30 градусов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал РПЛ
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