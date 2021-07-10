Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

724 соревнования ОИ-2020 пройдут без зрителей

10 июля, 15:18

Олимпийские игры-2020 начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа в Токио. На данный момент из-за коронавируса власти Японии ввели для города ряд ограничений. Главное – в Токио с 12 июля по 22 августа будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Власти ограничат массовые мероприятия и максимальную заполняемость арен/концентрых залов лишь на 50%.

Олимпийские игры без зрителей пройдут в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Хоккайдо и Фукусима

Сейчас спикер оргкомитета Олимпиады Такая Маса сообщила: без зрителей состоятся 724 соревнования. С фанатами на трибунах – всего 26.

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Источник:
Р-Спорт
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