724 соревнования ОИ-2020 пройдут без зрителей

Олимпийские игры-2020 начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа в Токио. На данный момент из-за коронавируса власти Японии ввели для города ряд ограничений. Главное – в Токио с 12 июля по 22 августа будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Власти ограничат массовые мероприятия и максимальную заполняемость арен/концентрых залов лишь на 50%.

Олимпийские игры без зрителей пройдут в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Хоккайдо и Фукусима

Сейчас спикер оргкомитета Олимпиады Такая Маса сообщила: без зрителей состоятся 724 соревнования. С фанатами на трибунах – всего 26.