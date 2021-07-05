Первый канал покажет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

Игра пройдет в Калининграде 17 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» – действующий чемпион России, который выигрывал РПЛ три сезона подряд.

«Локомотив» – действующий победитель Кубка России. Он выигрывал трофей девять раз – это рекорд.

«Зенит» шесть раз выигрывал Суперкубок России, «Локомотив» – трижды.

Матч за Суперкубок России откроет сезон-2021/22 в РПЛ. Она стартует 23 июля.