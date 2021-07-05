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#Суперкубок России #РПЛ #Зенит #Локомотив

Первый канал покажет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

05 июля, 21:02

Игра пройдет в Калининграде 17 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

  • «Зенит» – действующий чемпион России, который выигрывал РПЛ три сезона подряд.
  • «Локомотив» – действующий победитель Кубка России. Он выигрывал трофей девять раз – это рекорд.
  • «Зенит» шесть раз выигрывал Суперкубок России, «Локомотив» – трижды.

Матч за Суперкубок России откроет сезон-2021/22 в РПЛ. Она стартует 23 июля.

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Источник:
Sports.ru
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