Данни Маккели
Евро-2020
Англия
Дания
Поделиться:
Комментарии:
0
#Данни Маккели #Евро-2020 #Англия #Дания

Маккели рассудит Англию и Данию в полуфинале Евро-2020

05 июля, 14:25

Матч 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Главный судья – голландец Данни Маккели. На Евро-2020 он отработал два матча на групповом этапе (Турция – Италия и Финляндия – Россия) и игру 1/8 финала между Англией и Германией.

Маккели помогут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвертый арбитр – румын Овидиу Хацеган. Видеопомощником назначен Пол ван Букел.

В другом полуфинале сыграют Испания и Италия. Матч рассудит Феликс Брых.

Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
Как Англия превратила Евро в домашний турнир. Помогли закрытие страны для иностранцев и удача с исключением Брюсселя
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Данни Маккели
#Евро-2020
#Англия
#Дания