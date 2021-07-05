Маккели рассудит Англию и Данию в полуфинале Евро-2020

Матч 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Главный судья – голландец Данни Маккели. На Евро-2020 он отработал два матча на групповом этапе (Турция – Италия и Финляндия – Россия) и игру 1/8 финала между Англией и Германией.

Маккели помогут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвертый арбитр – румын Овидиу Хацеган. Видеопомощником назначен Пол ван Букел.

В другом полуфинале сыграют Испания и Италия. Матч рассудит Феликс Брых.