320 млн евро – потери «Ювентуса» из-за пандемии за три финансовых года

Это цифры, которые дало руководство «Ювентуса» после заседания совета директоров.

Общие прямые и косвенные финансовые потери за сезоны-2019/20, 2020/21, 2021/22 – 320 миллионов евро.

Уставной капитал увеличился до 400 млн. 63,8% из них покроет компания Exor, в совет директоров которой входит президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

В этом сезоне «Ювентус» занял четвертое место в Серии А и попал в групповой этап Лиги чемпионов. Новый сезон начнется 22 августа.