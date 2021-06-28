Торган Азар
Евро-2020
Бельгия
Португалия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Торган Азар #Евро-2020 #Португалия #Бельгия

Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия – Португалия. Его гол выбил действующего чемпиона

2 часа назад

Бельгия обыграла Португалию в матче 1/8 финала Евро-2020. В четвертьфинале, который пройдет 2 июля в Мюнхене, она сыграет с Италией.

  • Торган Азар – автор единственного гола. Он забивает во втором матче Евро-2020 подряд.
  • Бельгия за весь матч один раз пробила в створ ворот Португалии. Португальцы из 23-х ударов попали пять.

История о Торгане Азаре из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Яркое воспоминание из детства: «Когда я был маленький, Эден загонял меня в ворота и лупил по ним как бешеный».

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
Гол Бельгии начался так: вратарь обвел финтом на замахе Роналду. ААААА!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Торган Азар
#Евро-2020
#Португалия
#Бельгия