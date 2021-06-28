Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия – Португалия. Его гол выбил действующего чемпиона

Бельгия обыграла Португалию в матче 1/8 финала Евро-2020. В четвертьфинале, который пройдет 2 июля в Мюнхене, она сыграет с Италией.

Торган Азар – автор единственного гола. Он забивает во втором матче Евро-2020 подряд.

Бельгия за весь матч один раз пробила в створ ворот Португалии. Португальцы из 23-х ударов попали пять.

История о Торгане Азаре из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Яркое воспоминание из детства: «Когда я был маленький, Эден загонял меня в ворота и лупил по ним как бешеный».

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить