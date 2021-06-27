Калиду Кулибали
Серия А
Наполи
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🇸🇳 Кулибали на день рождения купил для больниц Сенегала две машины скорой помощи и медицинское оборудование
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20 июня защитнику «Наполи» Калиду Кулибали исполнилось 30 лет. На день рождения он пожертвовал больницам Сенегала две машины скорой помощи, носилки, медицинские маски, халаты.
27 июня все это отправилось из порта Неаполя в Сенегал. Во время отпуска он посетил страну и поиграл в футбол с местными детьми.
Кулибали выступает за сборную Сенегала с 2015 года, хотя привлекался к играм за молодежку Франции.
Кулибали родился во Франции, где начинал карьеру. За «Наполи» он выступает с 2014 года.
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