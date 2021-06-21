РПЛ
ЦСКА
Спартак
Локомотив
Динамо
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Спартак #ЦСКА #Локомотив #Динамо

Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса

3 часа назад

Что предлагают ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо»?

  • Пускать на стадион свыше квоты болельщиков, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих антитела класса G. Сейчас разрешается заполнение стадиона на 50%.
  • Клубы готовы организовать на стадионах в дни матчей прививочные пункты и предоставлять скидки на билеты и абонементы.
  • «Эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания».

Сезон-2021/22 в РПЛ начнется 23 июля. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 17 июля.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Локомотива»
Еще по теме
Почему ЦСКА уволил Олича именно сейчас. Краткое и понятное объяснение
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Спартак
#ЦСКА
#Локомотив
#Динамо