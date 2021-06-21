Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса

Что предлагают ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо»?

Пускать на стадион свыше квоты болельщиков, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих антитела класса G. Сейчас разрешается заполнение стадиона на 50%.

Клубы готовы организовать на стадионах в дни матчей прививочные пункты и предоставлять скидки на билеты и абонементы.

«Эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания».

Сезон-2021/22 в РПЛ начнется 23 июля. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 17 июля.