Евро-2020
Бельгия
Финляндия
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#Евро-2020 #Бельгия #Финляндия

🇫🇮🇧🇪 Бельгия победила Финляндию и выиграла группу В

вчера, 23:51

Финляндия не проигрывала Бельгии семь матчей подряд. Последняя победа бельгийцев была в 1987 году. Теперь так:

Матч завершен
Финляндия
0:2
Матч завершен
Бельгия
Градецки 74
Лукаку 81
  • На 65-й минуте судья из-за офсайда отменил гол Ромелу Лукаку.
  • Финляндия за весь матч нанесла один удар в створ.

Бельгия вышла из группы В Евро-2020 с первого места. В 1/8 финала она встретится с третьим место из группы A, D, E или F. Сейчас это Швейцария, Хорватия, Испания и Португалия.

Это первый Евро для Финляндии. Она заняла третье место с тремя очками. В первом туре Финляндия победила Данию после единственного за матч удара.

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Источник:
Гол.ру
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