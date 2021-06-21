🇫🇮🇧🇪 Бельгия победила Финляндию и выиграла группу В

На 65-й минуте судья из-за офсайда отменил гол Ромелу Лукаку.

Финляндия за весь матч нанесла один удар в створ.

Бельгия вышла из группы В Евро-2020 с первого места. В 1/8 финала она встретится с третьим место из группы A, D, E или F. Сейчас это Швейцария, Хорватия, Испания и Португалия.

Это первый Евро для Финляндии. Она заняла третье место с тремя очками. В первом туре Финляндия победила Данию после единственного за матч удара.