Евро-2020
Турция
Швейцария
🇨🇭🇹🇷Швейцария обыграла Турцию. Команды на двоих забили четыре мяча
23 минуты назад
Матч между сборными Швейцарии и Турции пришелся на третий тур группового этапа Евро-2020. Встреча проходила в Баку. Главные события из этой игры:
- Турция проиграла все три матча. Общий счет – 1:8.
- Стивен Цубер сделал 3 ассиста за матч – повторение рекорда Руя Кошты от 2000 года.
- Швейцария, несмотря на победу, заняла лишь третье место в группе. Она пропустила на вторую строчку Уэльс. Но у нее есть все шансы пройти в плей-офф через конкурс лучших команд, занявших третью строчку.
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