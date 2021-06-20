Евро-2020
Турция
Швейцария
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#Евро-2020 #Турция #Швейцария

🇨🇭🇹🇷Швейцария обыграла Турцию. Команды на двоих забили четыре мяча

23 минуты назад

Матч между сборными Швейцарии и Турции пришелся на третий тур группового этапа Евро-2020. Встреча проходила в Баку. Главные события из этой игры:

Матч завершен
Швейцария
Сеферович 6
Шакири 26
Шакири 68
3:1
Матч завершен
Турция
Кахведжи 62
  • Турция проиграла все три матча. Общий счет – 1:8.
  • Стивен Цубер сделал 3 ассиста за матч – повторение рекорда Руя Кошты от 2000 года.
  • Швейцария, несмотря на победу, заняла лишь третье место в группе. Она пропустила на вторую строчку Уэльс. Но у нее есть все шансы пройти в плей-офф через конкурс лучших команд, занявших третью строчку.
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Источник:
Гол
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