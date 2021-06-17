Ромелу Лукаку
Евро-2020
Бельгия
Дания
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ромелу Лукаку #Евро-2020 #Бельгия #Дания

Лукаку стал лучшим игроком матча Дания – Бельгия

час назад

Сборная Бельгии обыграла Данию в матче второго тура Евро-2020 группы В. Команда набрала шесть очков и вышла в плей-офф. 

Ромелу Лукаку не отметился результативными действиями. Во втором тайме на поле вышел Кевин Де Брюйне, забил гол и отдал ассист.

История о Ромелу Лукаку из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Когда у него 7-летнего учитель забрал мяч, Лукаку запротестовал: «Верните мяч! У нас бедная семья. А с футболом я заработаю деньги и отдам их маме». Его отец – Роже Лукаку – играл оба матча за «Серэн» против московского «Динамо» в Кубке УЕФА (3:4, 1:0).

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ромелу Лукаку
#Евро-2020
#Бельгия
#Дания