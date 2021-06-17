Ромелу Лукаку
Евро-2020
Бельгия
Дания
Лукаку стал лучшим игроком матча Дания – Бельгия
час назад
Сборная Бельгии обыграла Данию в матче второго тура Евро-2020 группы В. Команда набрала шесть очков и вышла в плей-офф.
Ромелу Лукаку не отметился результативными действиями. Во втором тайме на поле вышел Кевин Де Брюйне, забил гол и отдал ассист.
История о Ромелу Лукаку из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Когда у него 7-летнего учитель забрал мяч, Лукаку запротестовал: «Верните мяч! У нас бедная семья. А с футболом я заработаю деньги и отдам их маме». Его отец – Роже Лукаку – играл оба матча за «Серэн» против московского «Динамо» в Кубке УЕФА (3:4, 1:0).
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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