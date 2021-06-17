Лукаку стал лучшим игроком матча Дания – Бельгия

История о Ромелу Лукаку из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Когда у него 7-летнего учитель забрал мяч, Лукаку запротестовал: «Верните мяч! У нас бедная семья. А с футболом я заработаю деньги и отдам их маме». Его отец – Роже Лукаку – играл оба матча за «Серэн» против московского «Динамо» в Кубке УЕФА (3:4, 1:0).