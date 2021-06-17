Бельгия в четвертый раз подряд вышла из группы на крупном турнире

Это четвертый раз подряд, когда Бельгия преодолевает групповой этап на крупных международных турнирах (Евро и чемпионат мира).

✅ ЧМ-2014. Проиграла в четвертьфинале.

✅ Евро-2016. Проиграла в четвертьфинале.

✅ ЧМ-2018. Третье место.

✅ Евро-2020. Минимум 1/8 финала.

Бельгия ни разу не выигрывала чемпионат Европы. Лучший результат – второе место на Евро-80.

В третьем туре Евро-2020 Бельгия сыграет против Финляндии. Матч пройдет 21 июня.