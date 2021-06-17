Бельгия
Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бельгия #Евро-2020

Бельгия в четвертый раз подряд вышла из группы на крупном турнире

час назад

Сборная Бельгии победила Данию в матче второго тура Евро-2020 группы В, набрала шесть очков и вышла в плей-офф.

Матч завершен
Дания
Поульсен 2
1:2
Матч завершен
Бельгия
Азар 55
Де Брюйне 70

Это четвертый раз подряд, когда Бельгия преодолевает групповой этап на крупных международных турнирах (Евро и чемпионат мира).

✅ ЧМ-2014. Проиграла в четвертьфинале.

✅ Евро-2016. Проиграла в четвертьфинале.

✅ ЧМ-2018. Третье место.

✅ Евро-2020. Минимум 1/8 финала.

Бельгия ни разу не выигрывала чемпионат Европы. Лучший результат – второе место на Евро-80.

В третьем туре Евро-2020 Бельгия сыграет против Финляндии. Матч пройдет 21 июня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Squawka Football
Еще по теме
Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бельгия
#Евро-2020